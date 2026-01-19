Ричмонд
«Зверополис 2» обогнал «Головоломку 2» в списке самых кассовых фильмов в истории

Сиквел мультфильма, премьера которого состоялась в ноябре 2025 года, заработал в прокате 1,7 млрд долларов
Кадр из мультфильма «Зверополис 2»
Кадр из мультфильма «Зверополис 2»

Хитовый мультфильм «Зверополис 2» стал самой кассовой анимационной картиной в истории Голливуда. Об этом сообщает авторитетный портал IMDb.

Сиквел мультфильма, премьера которого состоялась в ноябре 2025 года, заработал в прокате 1,7 миллиарда долларов и обошел «Головоломку 2» (1,69 миллиарда долларов). В общем рейтинге фильм поднялся с 10 места на девятое.

Выше из мультипликационных проектов — только китайский «Нэчжа 2», чьи сборы по всему миру составили 2,25 миллиарда.

На первом месте в рейтинге все еще блокбастер «Аватар» Джеймса Кемерона (2,923 миллиарда).

Ранее стало известно, что колумбийскую певицу Шакиру после просмотра «Зверополиса 2» высмеяли за шутку о зоофилии. Подписчики обратили внимание на снимок исполнительницы, сделанный в кинотеатре.