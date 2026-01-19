«Зверополис 2» обогнал «Головоломку 2» в списке самых кассовых фильмов в истории

Сиквел мультфильма, премьера которого состоялась в ноябре 2025 года, заработал в прокате 1,7 миллиарда долларов и обошел «Головоломку 2» (1,69 миллиарда долларов). В общем рейтинге фильм поднялся с 10 места на девятое.