Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Болело без перерыва»: Софи Тернер испортила здоровье на съемках Лары Крофт

Актриса Софи Тернер травмировала спину, снимаясь в роли Лары Крофт
Софи Тернер на промо-кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Софи Тернер на промо-кадре из сериала «Расхитительница гробниц»

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер рассказала, как испортила здоровье на съемках сериала «Расхитительница гробниц». Об этом пишет Independent.

«Спина болит без перерыва», — подводит она итоге года интенсивных физических тренировок для исполнения роли.

С февраля 2025 она года тренировалась по восемь часов пять дней в неделю, хотя раньше никогда не занималась спортом.

При этом актриса порадовалась, что сыграет персонажа, который «наносит удар кулаком», после того как в «Игре престолов» ее героиню постоянно «избивали».

В сериале, шоураннером которого является Фиби Уоллер-Бридж, также сыграют Сигурни Уивер, Селия Имри и Джейсон Айзекс. Сериал о героине компьютерной игры «Лара Крофт» должен выйти на экраны в 2027 году.

Накануне Софи Тернер показала первые фото в образе Лары Крофт.