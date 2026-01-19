Ричмонд
Мэтт Дэймон раскрыл, ради чего готов отсидеть полтора года в тюрьме

Актер заявил, что тюремный срок лучше отмены
Мэтт Дэймон
Мэтт ДэймонИсточник: Legion-Media.ru

Актер Мэтт Дэймон в подкасте комика Джо Рогана прокомментировал «культуру отмены». Его цитирует Yahoo.

Ведущий описал культуру отмены как попытку «изгнать человека из цивилизации на всю жизнь» за некорректное слово или поступок. Деймон отметил, что некоторые звезды предпочли бы отсидеть полтора года в тюрьме, а не быть отмененными, поскольку после тюремного срока человек считается отдавшим свой долг.

«Когда критика становится настолько публичной, она просто никогда не заканчивается. Думаешь, что это будет преследовать тебя до самой могилы», — рассуждает актер.

Ранее Мэтт Дэймон признался, что упустил роль, которая могла бы принести ему «Оскар».