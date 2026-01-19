Ричмонд
Сара Фостер вспомнила свое самое провальное свидание с Джорджем Клуни

По мнению актрисы, главной проблемой стала колоссальная разница в возрасте и мировосприятии
Джордж Клуни
Джордж КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Сара Фостер поделилась воспоминаниями о своей личной жизни, рассказав о крайне неудачном свидании с голливудским секс-символом Джорджем Клуни. Это событие произошло почти тридцать лет назад, когда актриса только начинала свой путь в киноиндустрии.

Подробностями этой встречи Фостер поделилась в эфире подкаста The World’s First Podcast. По ее словам, инициаторами знакомства выступили близкие друзья Клуни — супермодель Синди Кроуфорд и ее супруг Рэнди Гербер. Несмотря на «звездный» статус потенциального кавалера, свидание обернулось для Сары полным провалом.

Главной проблемой стала колоссальная, по мнению актрисы, разница в возрасте и мировосприятии. На тот момент Фостер была совсем юной и чувствовала себя крайне неуверенно рядом с Клуни, который уже был состоявшейся звездой. Сара призналась, что тогда он казался ей «слишком взрослым», и между ними не возникло никакой искры.

«Я помню, как думала, что он очень стар для меня», — призналась Сара.

Ранее Джорджа Клуни высмеяли со сцены «Золотого глобуса».