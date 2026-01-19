Мэтт Дэймон признался, что упустил роль, которая могла бы принести ему «Оскар»

Мэтт Дэймон признался, что есть одна кинокартина, которой ему не хватает в фильмографии. В интервью USA Today, отвечая на вопрос о проекте за последние три десятилетия, который, по мнению Дэймона, «ускользнул от него», 55-летний актер рассказал, что это была роль в биографическом фильме 2008 года «Харви Милк» режиссера Гаса Ван Сента. В картине в итоге сыграл Джош Бролин.
«У Шона Пенна возникли проблемы с графиком, и пришлось переносить съемки. Это создало неудобства для меня. Поэтому меня заменили на Джоша Бролина», — вспомнил Дэймон. Фильм рассказывает историю Харви Милка, новатора-активиста, избранного на государственную должность в Калифорнии. Роль Милка исполнил Шон Пенн, получивший за нее премию «Оскар». Бролин же сыграл политика Дэна Уайта, убившего Милка и мэра Джорджа Москоне в ноябре 1978 года. За эту роль Бролин был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана».
«Мне очень понравился сценарий, и я уже изучил его. Но как бы мне ни хотелось сняться, Джош, вероятно, сыграл лучше. Он был потрясающим, — признался Мэтт. — В тот момент, когда мне было за тридцать, я подумал: “Это должно было произойти не просто так”. В конце концов я был полон оптимизма».
