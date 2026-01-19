Бывший муж Николь Кидман переехал к новой возлюбленной

Певец Кит Урбан якобы переехал к новой возлюбленной, артистке Карли Скотт Коллинз, после развода с актрисой Николь Кидман. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера.
«Я слышал, что у него есть девушка, поэтому дочери публично поддерживают маму. Люди думают, что они вообще живут вместе», — заявил собеседник таблоида.
Инсайдер подчеркнул, что дочери Кидман и Урбана, Сандей и Фейт, активно поддерживают мать и теперь регулярно появляются в ее соцсетях.
«Они были с ней в Париже и Сиднее. Она опубликовала фотографии, на которых они все участвуют в забеге “Turkey Trot” на День благодарения, что очень нетипично, обычно она более скрытна. Каждый раз, когда вы их видите, они держатся за руки. Это выглядит так, будто они против всего мира», — добавил источник.
По информации издания Daily Mail, ходят слухи о том, что у Кита Урбана роман с 26-летней исполнительницей Карли Скотт Коллинз. При этом отмечается, что сплетни ничем не подкреплены.
7 января стало известно, что Николь Кидман официально развелась с Китом Урбаном после 19-летнего брака. В документах актриса указала, что причиной расставания с певцом стали «непримиримые разногласия», несмотря на то, что до этого ходили слухи о неверности со стороны исполнителя. Сообщалось, что знаменитости отказались от алиментов на содержание детей и согласились поровну заплатить за судебные издержки. Дочери артистов останутся жить с матерью, а с отцом они будут проводить «каждые вторые выходные».