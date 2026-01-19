Ричмонд
60-летняя Элизабет Херли снялась топлес

60-летняя Элизабет Херли снялась с голой грудью

Голливудская актриса Элизабет Херли снялась топлес. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.

60-летняя Херли принимала ванну с пеной и лепестками. Голливудская актриса сидела с мокрыми распущенными волосами, повернувшись спиной к камере. Фото было сделано во время отдыха знаменитости на Мальдивах.

В октябре Элизабет Херли снялась в крошечном голубом бикини и солнцезащитных очках. На одном из кадров она лежала на диване, подняв ногу. Актриса призналась, что хорошо выходит на снимках в купальнике благодаря своей растяжке.

«Мой секрет удачных фотографий в бикини? Растяжка! Если сомневаетесь, поднимите руки вверх или лягте для фото (и не забудьте про солнцезащитный крем)», — написала знаменитость.

В начале января Элизабет Херли посетила вечеринку в стиле «Джеймса Бонда». Актриса показала фигуру в белом купальнике и белой шубе. Волосы артистке уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж. Модель повторила образ секс-символа, актрисы Урсулы Андресс из фильма «Доктор Ноу».