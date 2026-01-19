Ричмонд
Дженнифер Лопес обвинили в непрофессионализме и грубости на публике

Певица проявила неуважение к оператору во время съемки
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер популярной программы «Глэмбот» на телеканале E! Коул Уоллисер оказался втянут в скандал, связанный с Дженнифер Лопес. Ситуация возникла после появления певицы на церемонии вручения премии «Золотой глобус» и последующей закулисной съемки.

Знаменитость столкнулась с волной негатива в социальных сетях. Фанаты обрушились на нее с критикой, обвиняя в грубости и высокомерии. Поводом послужил инцидент, когда Лопес якобы проигнорировала Коула Уоллисера в тот момент, когда он готовил ее к съемке для красной дорожки. На кадрах, разлетевшихся по Сети, создавалось впечатление, что звезда демонстративно отвернулась от режиссера.

«Какая она высокомерная. На это тяжело смотреть», «Она даже не посмотрела на него», — написали зрители.

Однако сам Уоллисер поспешил развеять слухи и выступил в защиту певицы. В своем комментарии он объяснил ситуацию и подчеркнул, что не воспринял действия Дженнифер как личное оскорбление или проявление дурного тона.

«Я не воспринял это лично. В тот момент это не показалось мне грубым. Думаю, этому способствовали несколько факторов. Во-первых, она была готова к съемкам. Она знала, что будет делать. Она заняла нужную позицию. Просто так получилось, что она стояла спиной ко мне. В тот момент это не показалось мне невежливым», — пояснил Коул Уоллисер.

Ранее Дженнифер Лопес в сияющем платье с декольте пришла на вечеринку.