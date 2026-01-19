Дженнифер Лопес обвинили в непрофессионализме и грубости на публике

«Я не воспринял это лично. В тот момент это не показалось мне грубым. Думаю, этому способствовали несколько факторов. Во-первых, она была готова к съемкам. Она знала, что будет делать. Она заняла нужную позицию. Просто так получилось, что она стояла спиной ко мне. В тот момент это не показалось мне невежливым», — пояснил Коул Уоллисер.