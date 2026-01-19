Ричмонд
Мультфильмы о блокадном Ленинграде покажут в кинотеатрах

Анимационная антология «Блокадные судьбы» выйдет в прокат в январе

Кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на больших экранах анимационную антологию «Блокадные судьбы». Об этом дистрибьютор рассказал «Газете.Ru».

Фильм выйдет в прокат 22 января — к празднованию общенационального Дня воинской славы, который отмечается в России 27 января.

Восемь мультфильмов, созданных самыми режиссерами и художниками анимации, расскажут истории из блокадного Ленинграда. Фильмы киноантологии «Блокадные судьбы» выполнены в разных техниках современной мультипликации, а все их сценарии основаны на реальных событиях. Главными героями многих историй стали дети и подростки.

Кадр из фильма «Блокадные судьбы»
Кадр из фильма «Блокадные судьбы»

Авторы пересказали в своих работах основные исторические факты, чтобы зрители смогли пережить с юными героями самые страшные события первой и второй блокадных зим, а в финале — улыбнуться, почувствовать приближение весны и победы, оказавшись на новогодней елке.

Фрагменты из дневников блокадных жителей озвучили Елизавета Боярская и Михаил Пореченков. Продюсерами картины выступили Лариса Гучковская и Анастасия Кравцова.