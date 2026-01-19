Юлия Снигирь пожаловалась на московских коммунальщиков

Юлия Снигирь сообщила, что коммунальщики повредили ее автомобиль, который был припаркован рядом с ее домом в центре Москвы.
«Разбили стекло, сломали дворники на машине и даже не извинились», — заявила актриса и показала урон.
Ранее знаменитость возмущалась, что коммунальщики не дают ей отдохнуть.
«Прекратите превращать жизнь москвичей в ад. Летом вы постоянно что-то ремонтируете, а зимой рьяно взялись убирать снег», — жаловалась артистка.
По ее словам, она не спит две ночи.
«По маленькому переулку, куда выходят мои окна, круглосуточно, потоком едут снегоуборочные машины. Их сотни или они едут по кругу. Стоит непрерывный жуткий грохот. А в пять-шесть утра выходят дворники, кричат, свистят и скребут лопатами», — возмущалась звезда «Мастера и Маргариты».
Ранее Юлия Снигирь показала редкое фото с матерью.