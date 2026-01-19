Названы дата и место прощания с актером Марфиным из сериала «СашаТаня»

Дмитрий Марфин снимался в кино и сериалах с 2006 года. Он известен широкой публике по своим работам в проектах «Великолепная пятерка», «Свои», «Девушки с Макаровым», «Шеф. Возвращение», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», «След», «СашаТаня», «Невский. Охота на Архитектора».