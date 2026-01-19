Названы дата и место прощания с актером Марфиным из сериала «СашаТаня»

Прощание с умершим 18 января актером Дмитрием Марфиным пройдет в Москве. Как сообщил aif.ru продюсер Филипп Кудряшов, актера кремируют, а прах будет захоронен на родине в Тольятти.
«Прощание с Дмитрием Марфиным состоится 21 января в 13:00 по адресу: ГБУЗ “НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ”, 1-й Коптельский пер. д.5», — рассказал собеседник издания.
По словам знакомого актера Виктора Мартынова, прах будет похоронен в Тольятти.
«Прощание предварительно назначено на 26 января и пройдёт в театре “Дилижанс”», — отметил он.
По предварительным данным, причиной смерти 47-летнего актера стал оторвавшийся тромб.
Дмитрий Марфин снимался в кино и сериалах с 2006 года. Он известен широкой публике по своим работам в проектах «Великолепная пятерка», «Свои», «Девушки с Макаровым», «Шеф. Возвращение», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», «След», «СашаТаня», «Невский. Охота на Архитектора».