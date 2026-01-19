Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джеймс Кэмерон резко ответил на надоевший ему вопрос о «Титанике»

Режиссер раскрыл, мог ли герой ДиКаприо выжить после крушения Титаника
Джеймс Кэмерон
Джеймс КэмеронИсточник: Legion-Media.ru

Джеймс Кэмерон недавно принял участие в подкасте Awards Chatter, где подробно рассказал о своей легендарной карьере. Однако одна тема неизбежно привлекла к себе всеобщее внимание: давний спор о том, мог ли персонаж Леонардо ДиКаприо, Джек, выжить в ледяных водах в конце «Титаника» или просто присоединиться к Роуз в исполнении Кейт Уинслет на плоту. Поклонники спорят на этот счет уже десятилетия, и Кэмерона, как выяснилось ужасно раздражает этот вопрос.

«Не спрашивайте меня про этот чертов плот, люди!» — резко заявил 71-летний Кэмерон, когда зашла речь об этом. Тем не менее, режиссер не оставил поклонников в неведении.

«Послушайте, мы даже провели эксперимент, чтобы выяснить, мог ли Джек каким-либо образом выжить, или могли бы они оба выжить, и люди даже не услышали ответа, когда я им его назвал», — объяснил Кэмерон, получивший три премии «Оскар» за этот фильм.

«Ответ таков: если Джек каким-то образом был экспертом по переохлаждению и знал то, что наука знала уже в 1912 году, теоретически, при большой доле удачи, он мог бы выжить».

Однако Кэмерон быстро внес ясность для поклонников «Титаника»: «Поэтому ответ — нет, он не мог. Это невозможно. Условия не были соблюдены. Он не мог знать этих вещей».

Ранее сообщалось, что Джеймс Кэмерон считает, что фильмы «Аватар» заслуживают премию «Оскар».