Джеймс Кэмерон резко ответил на надоевший ему вопрос о «Титанике»

Джеймс Кэмерон недавно принял участие в подкасте Awards Chatter, где подробно рассказал о своей легендарной карьере. Однако одна тема неизбежно привлекла к себе всеобщее внимание: давний спор о том, мог ли персонаж Леонардо ДиКаприо, Джек, выжить в ледяных водах в конце «Титаника» или просто присоединиться к Роуз в исполнении Кейт Уинслет на плоту. Поклонники спорят на этот счет уже десятилетия, и Кэмерона, как выяснилось ужасно раздражает этот вопрос.