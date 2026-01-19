Алиса Фрейндлих провела творческий вечер «Мой путь» в Театре имени Ленсовета. 91-летняя актриса рассказала о том, как она добилась успеха в театре и в кино.
На съемочную площадку Алиса Бруновна попала уже после того, как стала известной театральной актрисой. Всесоюзная популярность к ней пришла после съемок в фильме «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова.
В картине артистка сыграла строгую начальницу Людмилу Прокофьевну, которую ее подчиненные называли «мымрой». По словам актрисы, она вместе с Рязановым работала над образом своей героини, в том числе они вместе искали для нее наряды.
Фрейндлих призналась, что режиссер старался сделать все, чтобы ей было комфортно сниматься.
«Эльдар Александрович умел создать на площадке атмосферу театра, кстати сказать. Он знал, что я театральная актриса, и мне нужно соблюсти какую-то последовательность жизни на экране так же точно, как мне необходимо это на сцене. И он делал все возможное для того, чтобы для меня, театральной актрисы, было комфортно в кино», — высказалась Алиса Бруновна.
Ранее Михаил Боярский восхитился 91-летней Алисой Фрейндлих. Он назвал ее уникальной актрисой. Михаил Сергеевич также стал ведущим творческого вечера своей коллеги.