«Эльдар Александрович умел создать на площадке атмосферу театра, кстати сказать. Он знал, что я театральная актриса, и мне нужно соблюсти какую-то последовательность жизни на экране так же точно, как мне необходимо это на сцене. И он делал все возможное для того, чтобы для меня, театральной актрисы, было комфортно в кино», — высказалась Алиса Бруновна.