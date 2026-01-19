Ричмонд
«Делал все для меня»: Фрейндлих вспомнила о съемках у Рязанова в «Служебном романе»

Актриса рассказала, что режиссер старался, чтобы ей было комфортно на съемочной площадке
Алиса Фрейндлих
Алиса ФрейндлихИсточник: Алексей Молчановский

Алиса Фрейндлих провела творческий вечер «Мой путь» в Театре имени Ленсовета. 91-летняя актриса рассказала о том, как она добилась успеха в театре и в кино.

На съемочную площадку Алиса Бруновна попала уже после того, как стала известной театральной актрисой. Всесоюзная популярность к ней пришла после съемок в фильме «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова.

В картине артистка сыграла строгую начальницу Людмилу Прокофьевну, которую ее подчиненные называли «мымрой». По словам актрисы, она вместе с Рязановым работала над образом своей героини, в том числе они вместе искали для нее наряды.

Алиса Фрейндлих: «Служебный роман»
Алиса Фрейндлих: «Служебный роман»Источник: кадр из фильма ​«Служебный роман» ​

Фрейндлих призналась, что режиссер старался сделать все, чтобы ей было комфортно сниматься.

«Эльдар Александрович умел создать на площадке атмосферу театра, кстати сказать. Он знал, что я театральная актриса, и мне нужно соблюсти какую-то последовательность жизни на экране так же точно, как мне необходимо это на сцене. И он делал все возможное для того, чтобы для меня, театральной актрисы, было комфортно в кино», — высказалась Алиса Бруновна.

Ранее Михаил Боярский восхитился 91-летней Алисой Фрейндлих. Он назвал ее уникальной актрисой. Михаил Сергеевич также стал ведущим творческого вечера своей коллеги. 