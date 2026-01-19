Самые крупные сухопутные животные знакомы человеку с незапамятных времен. Но если в Европе слоны были преимущественно заморской экзотикой, то в Индии эти серые гиганты живут бок о бок с людьми и широко используются в различных сферах деятельности. Еще до нашей эры слоны заменяли индийцам транспорт, строительную и военную технику, служили объектами поклонения и атрибутами царственных особ. Не обошелся без них и кинематограф.
Встретить слона в индийском кино не труднее, чем танцевальный номер. Нередко они присутствуют в кадре как элемент пейзажа. Но есть и фильмы, в которых слоны выступают в качестве равноправных участников действия, а то и являются главными героями.
«Слоны — мои друзья»
Семейная драма 1971 года «Слоны — мои друзья» — признанная классика индийского кинематографа. Режиссером картины выступил М.А. Тхирумугам, а главные роли сыграли первая суперзвезда Болливуда Раджеш Кханна и популярная актриса Тануджа. В год выхода фильм стал кассовым хитом Индии, а в 1974 году с успехом прошел в кинотеатрах СССР, собрав у экранов свыше 30 миллионов зрителей.
Затравкой сюжета служит история мальчика по имени Раджу, который после автокатастрофы остался сиротой и бродил один по джунглям. Там он подружился со слоном, которому дал имя Раму. Спустя годы уже взрослый Раджу женится, заводит ребенка, но продолжает зарабатывать на жизнь выступлениями с животными. Его главным другом по-прежнему остается Раму, и когда семейная жизнь мужчины начинает рушиться, слон решает помочь двуногому другу.
«Король Джунглей»
После успеха фильма о Раджу и Раму М.А. Тхирумугам решил повторить успех и в 1976 году выпустил на экраны новое кино со слонами «Король джунглей». В главных ролях снялись Дхармендра и Хема Малини, знакомые отечественному зрителю по фильму «Зита и Гита». На тот момент это была сверхпопулярная звездная пара, не сходившая со страниц светской хроники.
Дхармендра играет зверолова по имени Виджай, который вместе с женой Нимми (Хема Малини) зарабатывает на жизнь, продавая детенышей животных зоопаркам. Однажды он загоняет в ловчую яму маленького слоненка, которого намеревается выгодно пристроить в городе. Но мать-слониха бросается в погоню за своим детенышем и растаптывает мать Виджая. Выполняя волю умирающей матери, зверолов возвращает обратно всех пойманных зверят, кроме последнего слоненка. А пока Виджай отправляется за ним в город, слониха решает отомстить его жене Нимми.
«Я и мой слон»
Приключенческая драма «Я и мой слон» вошла в двадцатку самых кассовых болливудских лент 1981 года. Главную роль в ней исполнил один из ведущих индийских актеров, снявшийся более чем в 350 фильмах Митхун Чакраборти. Его экранной партнершей стала обладательница титула «Молодая мисс Индия 1978» и премии Filmfare за лучшую женскую роль Пунам Дхиллон.
Рам (Чакраборти) и Лакшман — друзья с первых дней жизни. Только Рам — сын высокопоставленного полицейского, а Лакшман — слон, купленный Раму отцом в день его рождения. Они растут и проказничают вместе, пока юноша не уезжает в другой город на учебу, где связывается с преступным миром. Вернувшись домой, Рам завоевывает сердце прекрасной Мину (Дхиллон). В день их свадьбы отца жениха убивают бандиты, и Рам встает на путь мести. Бок о бок с ним идет Лакшман, который готов положить жизнь ради друга детства.
«Месть слона»
Менее известной работой Митхуна Чакраборти стал фэнтези-боевик «Месть слона», снятый в 1997 году режиссером Т.Л.В. Прасадом. Картина является ремейком индийского комедийного блокбастера на языке телугу, вышедшего четырьмя годами ранее.
В отличие от описанных выше фильмов, главным героем «Мести слона» является слон по кличке Ганеш. В молодости он становится свидетелем убийства своего хозяина-лесника тремя браконьерами. Спустя много лет Ганеша выигрывает в поединке борец по имени Мунна (Чакраборти) и уводит его домой. Вскоре слон встречает браконьеров, убивших его первого хозяина, и расправляется с двумя из них. Но оставшийся в живых злодей винит во всем Мунну и захватывает его. Теперь Ганеш должен не только отомстить, но и спасти своего нового хозяина.
«Джамбо»
Не обошлось без слонов и детское индийское кино. К рождественским праздникам 2008 года режиссер Компин Кемгумнирд выпустил анимационную ленту «Джамбо», предназначенную для самых маленьких зрителей. Фильм является ремейком тайского мультфильма «Король Слон», а ключевых персонажей озвучивают многократный лауреат различных индийских кинопремий Акшай Кумар и «Мисс Вселенная» 2000-го года Лара Датта.
По сюжету молодой слоненок Джамбо живет без отца, с матерью Деви, за что подвергается нападкам других слонят стада. Поиски отца становятся делом жизни Джамбо, в которых ему помогает подружка Соня. Вместе они выясняют, что отец Джамбо был слоном-воином, и чтобы его найти молодому слоненку нужно стать членом отряда боевых слонов.