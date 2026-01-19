В отличие от описанных выше фильмов, главным героем «Мести слона» является слон по кличке Ганеш. В молодости он становится свидетелем убийства своего хозяина-лесника тремя браконьерами. Спустя много лет Ганеша выигрывает в поединке борец по имени Мунна (Чакраборти) и уводит его домой. Вскоре слон встречает браконьеров, убивших его первого хозяина, и расправляется с двумя из них. Но оставшийся в живых злодей винит во всем Мунну и захватывает его. Теперь Ганеш должен не только отомстить, но и спасти своего нового хозяина.