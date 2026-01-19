Российская актриса театра и кино Кристина Асмус впервые показала лицо предполагаемого возлюбленного. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
37-летняя звезда сериала «Интерны» поделилась очередными кадрами с отдыха на Бали. При этом на одном из них предстал ее спутник, который позировал, сидя рядом со скутером в белой футболке, джинсовых шортах и бейсболке. В свою очередь, никаких подробностей о мужчине артистка не раскрыла.
Ранее Кристина Асмус показала архивное фото в объятиях Гарика Харламова.