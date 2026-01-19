Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кристина Асмус впервые показала лицо предполагаемого возлюбленного

Актриса поделилась фото с избранником в личном блоге

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус впервые показала лицо предполагаемого возлюбленного. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Возлюбленный Кристины Асмус, фото: соцсети
Возлюбленный Кристины Асмус, фото: соцсети

37-летняя звезда сериала «Интерны» поделилась очередными кадрами с отдыха на Бали. При этом на одном из них предстал ее спутник, который позировал, сидя рядом со скутером в белой футболке, джинсовых шортах и бейсболке. В свою очередь, никаких подробностей о мужчине артистка не раскрыла.

Ранее Кристина Асмус показала архивное фото в объятиях Гарика Харламова.