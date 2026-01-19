Михаил Боярский с восхищением высказался об Алисе Фрейндлих. Артист стал ведущим творческого вечера «Мой путь», который 91-летняя актриса провела в Театре имени Ленсовета. Михаил Сергеевич вел мероприятие со своей женой Ларисой Луппиан.
Боярский назвал Фрейндлих уникальной актрисой. Он рассказал, в чем заключается особенность звезды советского фильма «Служебный роман».
«Она уникальна еще и потому, что нет ни одного человека, не то, что актрисы, в мире, который бы говорил в монологе слова не на выдохе, а на вдохе. Только Фрейндлих может так говорить. Как это? Это же можно умереть. В сторону, обратно, да еще каждое слово понятно, каждую буковку отметает потрясающе», — заметил Михаил Сергеевич.
До этого артист рассказывал, почему больше не хочет сниматься в кино. Он отметил, что берет пример с Алисы Бруновны, которая ранее сообщила, что больше не будет выходить на сцену.
«Я с ней часто перезваниваюсь, встречаюсь и на нее ориентируюсь. Не стоит уже… Актерская жизнь отчасти похожа на спортивную. Не прыгнешь выше того, что прыгал раньше. Да и раньше-то не высоко…» — говорил актер в беседе с «КП».
Ранее Алиса Фрейндлих рассказала трогательную историю из детства. Актриса поделилась воспоминаниями о своей любимой новогодней игрушке.