Мэтт Дэймон высказал свое мнение о современном кинопроцессе и кинопросмотре, выступая в подкасте Джо Рогана в поддержку фильма «Лакомый кусок», где он снялся вместе с Беном Аффлеком.
55-летний актер рассказал, как сходил вместе с семьей в кинотеатр на фильм «Битва за битвой»: «Ничто не сравнится с этим чувством. Ты находишься в компании незнакомых людей, и вы переживаете это вместе».
А вот дома, мнению Дэймона, все иначе, и уровень внимания совершенно другой.
«Ты смотришь в комнате, где свет включен, происходит что-то еще, дети бегают, собаки бегают, что угодно», — поделился актер.
Исполнитель заметил, что меняется и процесс создания фильмов.
«Раньше в фильме было три масштабные сцены. Одна в первом акте, одна во втором, и самая большая, со всеми взрывами, на которую тратится большая часть денег, — в третьем акте», — поделился Мэтт.
Но сегодня Netflix настаивает на дорогих и зрелищных сценах уже в первые минуты фильма, чтобы удержать внимание зрителя.
При этом, по мнению актера, считается не зазорным повторить сюжет три-четыре раза в диалогах, чтобы зрители, которые смотрят фильм, сидя в смартфонах, не потеряли нить истории.
Дэймон отметил, что новый тип смотрения сказывается и на визуальной составляющей. Создатели теряют мотивацию воплощать идеальную картинку, ведь большинство фильмов сейчас смотрят на микро-экранах планшетов и телефонов.
Бен Аффлек, который присоединился к обсуждению, добавил, что люди по-прежнему будут ходить в кино, и это все равно будет для них значимым событием. Также актер обратился к Мэтту Дэймону: «Обещаю, я пойду смотреть “Одиссею” в кинотеатре, несмотря ни на что».
Ранее Мэтт Дэймон и Бен Аффлек рассказали о своей дружбе длиной почти 50 лет.