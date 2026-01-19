Ричмонд
Стала известна причина смерти актера Марфина из сериалов «СашаТаня» и «След»

Известный актер Дмитрий Марфин умер 18 января в Москве
Дмитрий Марфин / фото: кадр фильма
Дмитрий Марфин / фото: кадр фильма

Актер театра и кино Дмитрий Марфин скончался 18 января в Москве. О причине смерти aif.ru сообщили в театре юных зрителей «Дилижанс», где он работал.

«По предварительным данным, у Дмитрия оторвался тромб. Точную причину назовут после вскрытия», — сказала директор тольяттинского театра юных зрителей «Дилижанс» Ирина Миронова.

Как сообщили в окружении Марфина, ему стало плохо на остановке. Врачи не смогли спасти актера. По словам Мироновой, дата прощания будет названа позже.

Дмитрий Марфин был известен не только как актер, но и как режиссер-постановщик и мастер художественного слова Тольяттинской филармонии. Также он был художественным руководителем московского Театра-студии «МЕСТ НЕТ».

Марфин активно снимался в кино. Он создал образы второстепенных и эпизодических персонажей в сериалах «Великолепная пятерка», «Девушки с Макаровым», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», «Невский. Охота на Архитектора», «Свои», «Шеф. Возвращение», «След», «СашаТаня» и других проектах.