Гвинет Пэлтроу рассказала, как снималась в откровенных сценах с Тимоти Шаламе

«И я подумала: “О, если это странно для меня, то, вероятно, будет очень странно и для него”, но на самом деле все было нормально, — продолжила Гвинет. — Там было много сцен сексуального характера… И я тоже немного волновалась по этому поводу, так как давно не снималась в подобных фильмах. Но все прошло очень комфортно, и все было хорошо», — добавила актриса.