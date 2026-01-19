Ричмонд
Гвинет Пэлтроу рассказала, как снималась в откровенных сценах с Тимоти Шаламе

Артисты вместе снялись в фильме «Марти Великолепный»
Кадр из фильма «Марти Великолепный»
Кадр из фильма «Марти Великолепный»

53-летняя Гвинет Пэлтроу приняла участие в сессии вопросов и ответов, организованной в поддержку фильма «Марти Великолепный». Актриса рассказала о реалиях съемок интимных сцен перед камерой с 30-летним партнером, Тимоти Шаламе.

«Ему было 27 или 28, а мне 50, и, знаете, это странно», — сказала Пэлтроу, обращаясь к Деми Мур, которая также присутствовала на мероприятии.

«И я подумала: “О, если это странно для меня, то, вероятно, будет очень странно и для него”, но на самом деле все было нормально, — продолжила Гвинет. — Там было много сцен сексуального характера… И я тоже немного волновалась по этому поводу, так как давно не снималась в подобных фильмах. Но все прошло очень комфортно, и все было хорошо», — добавила актриса.

Гвинет Пэлтроу и Тимоти Шаламе на съемках фильма «Марти Суприм»
Гвинет Пэлтроу и Тимоти Шаламе на съемках фильма «Марти Суприм»Источник: Legion-Media.ru

Знаменитости попали в новостные ленты в октябре 2024 года, когда их сфотографировали на съемочной площадки во время страстного поцелуя в Центральном парке. Как объяснила Гвинет, сотрудничество с Тимоти над фильмом Джоша Сафди в целом было позитивным опытом.

«С ним так легко работать», — отметила она, говоря о Шаламе.

Ранее Гвинет Пэлтроу высмеяли из-за выхода в необычных брюках.