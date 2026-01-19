Актер Дмитрий Марфин из сериалов «СашаТаня», «Скорая помощь» и «След» умер в 47 лет

Известный театральный и киноактер Дмитрий Марфин умер 18 января в Москве. Ему было 47 лет. Об этом aif.ru сообщила директор тольяттинского театра юных зрителей «Дилижанс» Ирина Миронова.
«Дмитрий умер 18 января. Сейчас в Москву поехала его мама», — рассказала собеседница издания.
Миронова уточнила, что прощание с Марфиным будет организовано в Москве и Тольятти, дата будет известна позже.
Дмитрий Марфин активно снимался в кино с 2006 года. Он участвовал в таких проектах, как «Великолепная пятерка», «Девушки с Макаровым», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», «Свои», «Шеф. Возвращение», «След», «СашаТаня», «Скорая помощь», «Кулагины», «Невский. Охота на Архитектора». Всего он снялся в 37 фильмах и сериалах.