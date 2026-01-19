Ричмонд
Екатерина Климова улетела с сыном от Игоря Петренко из России

Актриса раскрыла, что отдыхает с сыном Корнеем во Вьетнаме

Актриса Екатерина Климова улетела с сыном от Игоря Петренко из России. Звезда сообщила об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка опубликовала фото с Корнеем, раскрыв страну, которую они выбрали для отдыха.

Екатерина Климова с сыном / фото: соцсети

«Мы с Корнеем во Вьетнаме. Здесь очень большой и красивый пляж, я, пожалуй, такого не видела», — написала знаменитость.

Сыну актрисы 17 лет. Актриса рассказывала, что в 2025 году подросток устроился на летнюю подработку. С первой зарплаты Корней купил для матери подарки, которые растрогали ее. Звезда призналась подписчикам, что ей было очень тепло на душе от поступка сына.

Ранее экс-муж Екатерины Климовой показал их подросшую 10-летнюю дочь.