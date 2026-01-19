Николь Кидман продала квартиру в Сиднее после развода с Китом Урбаном

Голливудская актриса Николь Кидман продала квартиру в Австралии после развода с певцом Китом Урбаном. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По информации журналистов, знаменитость продала свою трехкомнатную квартиру в Милсонс-Пойнт в Сиднее за $8,5 миллиона спустя два года после покупки. Известно, что бывшая резиденция актрисы с видом на Сиднейский мост и Оперный театр располагалась на 15-м этаже комплекса Latitude. Артистка заработала с продажи $775 тысяч. Сообщается, что покупателем является винодел Дэвид Мэдсон.
Известно, что у звезды и ее бывшего мужа было шесть квартир в жилом комплексе в Сиднее. У знаменитостей также есть двухуровневая квартира на Манхэттене, дом в Беверли-Хиллз, особняк в Нэшвилле и огромное поместье в австралийском регионе Саутерн-Хайлендс.
Ранее предполагаемая возлюбленная экс-супруга Николь Кидман отреагировала на слухи о романе.