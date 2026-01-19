Николь Кидман продала квартиру в Сиднее после развода с Китом Урбаном

По информации журналистов, знаменитость продала свою трехкомнатную квартиру в Милсонс-Пойнт в Сиднее за $8,5 миллиона спустя два года после покупки. Известно, что бывшая резиденция актрисы с видом на Сиднейский мост и Оперный театр располагалась на 15-м этаже комплекса Latitude. Артистка заработала с продажи $775 тысяч. Сообщается, что покупателем является винодел Дэвид Мэдсон.