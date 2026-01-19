В сети завирусилось архивное видео с Анной Пересильд. Роликом поделилось издание Rocketmag. Пересильд снимала себя в домашней обстановке. Она красила губы красной помадой и показывала, как ест витаминку и пьет воду.
В кадр также попали ее мама Юлия Пересильд и младшая сестра Мария.
«В сети набирает популярность видео с маленькой Анной Пересильд, где уже отлично видно ее актерский талант. Вот таких сливов реально боится каждая девушка», — написал Rocketmag.
Пользователи сети прокомментировали архивные кадры с одной из популярных и востребованных молодых актрис. Многие отметили, что в детстве Пересильд была более эмоциональный, чем сейчас в свои 16 лет.
«Тут она более артистична, и интересно смотреть», «Сейчас Аня не позволяет себе проказничать, проявлять эмоции. Старается быть серьезной и сдержанной», «Какая классная», «Самый лучший слив! Пересильд прекрасны», «Как на маму похожа», «Здесь у нее есть эмоции», «Вот на что она потратила все эмоции», «Лучше бы в “Алисе” так отыграла», «Ну вот ее истинный характер, а то строит из себя молчаливую, загадочную девушку», «А что сейчас с ее эмоциями тогда?», «Классный ребенок. Жаль, что сейчас себя сдерживает».
Напомним, Анна Пересильд родилась в отношениях актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Она пошла по стопам мамы. Одни из самых известных проектов с участием юной актрисы — сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильм «Алиса в Стране Чудес».