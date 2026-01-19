«Тут она более артистична, и интересно смотреть», «Сейчас Аня не позволяет себе проказничать, проявлять эмоции. Старается быть серьезной и сдержанной», «Какая классная», «Самый лучший слив! Пересильд прекрасны», «Как на маму похожа», «Здесь у нее есть эмоции», «Вот на что она потратила все эмоции», «Лучше бы в “Алисе” так отыграла», «Ну вот ее истинный характер, а то строит из себя молчаливую, загадочную девушку», «А что сейчас с ее эмоциями тогда?», «Классный ребенок. Жаль, что сейчас себя сдерживает».