Хотя «Марти Великолепный» нельзя назвать строгим байопиком, в основе фильма лежит биография Марти Рейсмана (1930—2012). Он был не только чемпионом по настольному теннису, но и настоящим артистом: игроком-авантюристом, предпринимателем и человеком, который превращал каждый матч в шоу. Поэтому фильм работает не как хроника спортивных побед, а как история характера — азартного, резкого, живущего на пределе. При этом создатели фильма так и не подтвердили, что вдохновлялись именно историей жизни этого человека.