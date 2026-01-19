Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Снаткина показала свою повзрослевшую дочь

Актриса Анна Снаткина опубликовала фото с дочерью

Актриса Анна Снаткина показала свою повзрослевшую дочь. Звезда сериала «Татьянин день» снялась с 12-летней Вероникой на ГУМ-катке и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Анна Снаткина с дочерью / фото: соцсети
Анна Снаткина с дочерью / фото: соцсети

Артистка растит первенца от бывшего резидента Comedy Club Виктора Васильева. Шоумен рассказывал в интервью, что они не планировали ребенка, и жена очень испугалась, узнав о беременности, — у Снаткиной была истерика, но об аборте пара даже не думала. По словам знаменитости, в тот момент ее спасла «тотальная» поддержка от мужа, и она всегда будет за это благодарна.

Супруги скрывали девочку и не показывали фото с ней в соцсетях до 2019 года, когда актриса приняла участие в модном показе с дочерью. Поклонники артистов тогда отметили, что Вероника больше похожа на своего отца.

Ранее Анна Снаткина напугала поклонников своим похудением.