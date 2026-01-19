Актриса Анна Снаткина показала свою повзрослевшую дочь. Звезда сериала «Татьянин день» снялась с 12-летней Вероникой на ГУМ-катке и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Артистка растит первенца от бывшего резидента Comedy Club Виктора Васильева. Шоумен рассказывал в интервью, что они не планировали ребенка, и жена очень испугалась, узнав о беременности, — у Снаткиной была истерика, но об аборте пара даже не думала. По словам знаменитости, в тот момент ее спасла «тотальная» поддержка от мужа, и она всегда будет за это благодарна.
Супруги скрывали девочку и не показывали фото с ней в соцсетях до 2019 года, когда актриса приняла участие в модном показе с дочерью. Поклонники артистов тогда отметили, что Вероника больше похожа на своего отца.
