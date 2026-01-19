Анна Снаткина показала свою повзрослевшую дочь

Артистка растит первенца от бывшего резидента Comedy Club Виктора Васильева. Шоумен рассказывал в интервью, что они не планировали ребенка, и жена очень испугалась, узнав о беременности, — у Снаткиной была истерика, но об аборте пара даже не думала. По словам знаменитости, в тот момент ее спасла «тотальная» поддержка от мужа, и она всегда будет за это благодарна.