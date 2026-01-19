45-летняя Равшана Куркова опубликовала фото в купальнике

Актриса Равшана Куркова продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость поделилась фотографией в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Звезда показала кадры, сделанные во время отдыха с детьми. На одном из фото актриса предстала перед камерой в синем лифе бикини и солнцезащитных очках с черно-зеленой оправой. Артистка была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа на лодке.
«Создавать воспоминания», — подписала пост знаменитость.
Ранее Равшана Куркова показала фото с отдыха с детьми за границей.