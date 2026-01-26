Проект режиссера Евгения Григорьева представляет собой психологическую игру на выживание, где яд становится метафорой разъедающих душу секретов. Звездный ансамбль актеров, интригующий сюжет о двух парах, запертых в загородном доме, и вопрос о цене любви и предательства — все это делает фильм событием, которое невозможно пропустить. Узнать же, когда выйдет фильм «Кто-то должен умереть» и что ждет героев в финале, можно будет уже очень скоро.