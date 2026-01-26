Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о фильме «Кто-то должен умереть»: дата выхода и другие подробности

Одна из самых ожидаемых российских премьер начала 2026 года — триллер «Кто-то должен умереть», дебютный трейлер которого уже взбудоражил поклонников отечественного кино. Рассказываем, когда выйдет фильм и другие подробности
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Кто-то должен умереть
Кадр из фильма «Кто-то должен умереть»

Проект режиссера Евгения Григорьева представляет собой психологическую игру на выживание, где яд становится метафорой разъедающих душу секретов. Звездный ансамбль актеров, интригующий сюжет о двух парах, запертых в загородном доме, и вопрос о цене любви и предательства — все это делает фильм событием, которое невозможно пропустить. Узнать же, когда выйдет фильм «Кто-то должен умереть» и что ждет героев в финале, можно будет уже очень скоро.

Когда выйдет фильм «Кто-то должен умереть»

Кинокомпания «Атмосфера кино» официально объявила дату большой премьеры. Фильм «Кто-то должен умереть» выйдет в широкий российский прокат 19 февраля 2026 года. Картина дебютировала в рамках Национального конкурса фестиваля «Окно в Европу» в Выборге. 

Кто снимается в фильме «Кто-то должен умереть»

Павел Деревянко и Юлия Снигирь в фильме Кто-то должен умереть
Павел Деревянко и Юлия Снигирь в фильме «Кто-то должен умереть»

Режиссер Евгений Григорьев собрал для своего триллера по-настоящему звездный состав, каждый участник которого обладает яркой харизмой и узнаваемостью. 

  • Юлия Снигирь — актриса, покорившая зрителей ролью Маргариты в нашумевшей экранизации «Мастер и Маргарита» (2025), здесь перевоплощается в холодную и расчетливую Юлю, чье решение меняет судьбы всех героев.

  • Павел Деревянко — харизматичный мастер перевоплощений, известный по сериалу «Есенин» (2025) и многим другим проектам, играет темпераментного бизнесмена Михаила, оказавшегося в центре скандала и борьбы за жизнь.

  • Аглая Тарасова — популярная актриса («Холоп 2»), воплотила на экране образ эмпатичной, но попавшей в ловушку собственных чувств Ани.

  • Денис Прытков («Онегин») исполняет роль Никиты — на первый взгляд деликатного и смиренного персонажа, чьи истинные мотивы оказываются одной из главных интриг фильма.

О чем будет фильм «Кто-то должен умереть»

Сюжет картины — это виртуозно закрученный психологический триллер, действие которого разворачивается в замкнутом пространстве загородного дома. Две супружеские пары, Юля с Михаилом и Аня с Никитой, приезжают на выходные, чтобы отдохнуть. Однако идиллия рушится в момент, когда Юля узнает об измене мужа с подругой. Ее месть оказывается радикальной — она отравляет обоих.

Кадр из фильма Кто-то должен умереть
Кадр из фильма «Кто-то должен умереть»

Но это лишь начало жестокого эксперимента. Герои получают шанс на спасение: противоядие достанется тому, кто сумеет доказать искренность и силу своих чувств. Таким образом, яд становится лишь инструментом, а главным испытанием становятся психологическое давление, вскрытие старых обид, манипуляции и борьба за жизнь, где любовь и ненависть переплетаются неразрывно. Фильм превращается в напряженную игру, где роли жертв и палачей постоянно меняются, а финал остается непредсказуемым до последней минуты.

Интересные факты о фильме «Кто-то должен умереть»

Создание фильма сопровождалось необычными творческими решениями и обстоятельствами, которые делают проект еще более любопытным.

  • Режиссер Евгений Григорьев, имеющий за плечами большой опыт в документалистике (фильмы «Про рок», «Леха online»), позволил съемочному процессу дышать. Многие сцены рождались непосредственно на площадке из чистой импровизации, что придало диалогам и реакциям героев особую жизненную остроту и достоверность.

  • Чтобы сохранить подлинные эмоции неопределенности и страха, Григорьев не раскрывал актерам, какого героя ждет гибель в финале, до самого конца съемок. Это позволило сохранить напряженную атмосферу и искренность игры на протяжении всего фильма.

  • «Кто-то должен умереть» — лишь вторая игровая работа режиссера после триллера «Подельники». Интересно, что оба проекта объединяет центральная тема мести, которая исследуется Григорьевым с разных, подчас неожиданных, ракурсов.

  • В фильме можно заметить визуальные эксперименты: работу с сужением изображения, игрой света и цветовой палитрой, выдержанной в десятках оттенков розового и холодных тонов, что создает особую, тревожную и давящую атмосферу.

Кадр из фильма Кто-то должен умереть
Кадр из фильма «Кто-то должен умереть»