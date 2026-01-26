Проект режиссера Евгения Григорьева представляет собой психологическую игру на выживание, где яд становится метафорой разъедающих душу секретов. Звездный ансамбль актеров, интригующий сюжет о двух парах, запертых в загородном доме, и вопрос о цене любви и предательства — все это делает фильм событием, которое невозможно пропустить. Узнать же, когда выйдет фильм «Кто-то должен умереть» и что ждет героев в финале, можно будет уже очень скоро.
Когда выйдет фильм «Кто-то должен умереть»
Кинокомпания «Атмосфера кино» официально объявила дату большой премьеры. Фильм «Кто-то должен умереть» выйдет в широкий российский прокат 19 февраля 2026 года. Картина дебютировала в рамках Национального конкурса фестиваля «Окно в Европу» в Выборге.
Кто снимается в фильме «Кто-то должен умереть»
Режиссер Евгений Григорьев собрал для своего триллера по-настоящему звездный состав, каждый участник которого обладает яркой харизмой и узнаваемостью.
Юлия Снигирь — актриса, покорившая зрителей ролью Маргариты в нашумевшей экранизации «Мастер и Маргарита» (2025), здесь перевоплощается в холодную и расчетливую Юлю, чье решение меняет судьбы всех героев.
Павел Деревянко — харизматичный мастер перевоплощений, известный по сериалу «Есенин» (2025) и многим другим проектам, играет темпераментного бизнесмена Михаила, оказавшегося в центре скандала и борьбы за жизнь.
Аглая Тарасова — популярная актриса («Холоп 2»), воплотила на экране образ эмпатичной, но попавшей в ловушку собственных чувств Ани.
Денис Прытков («Онегин») исполняет роль Никиты — на первый взгляд деликатного и смиренного персонажа, чьи истинные мотивы оказываются одной из главных интриг фильма.
О чем будет фильм «Кто-то должен умереть»
Сюжет картины — это виртуозно закрученный психологический триллер, действие которого разворачивается в замкнутом пространстве загородного дома. Две супружеские пары, Юля с Михаилом и Аня с Никитой, приезжают на выходные, чтобы отдохнуть. Однако идиллия рушится в момент, когда Юля узнает об измене мужа с подругой. Ее месть оказывается радикальной — она отравляет обоих.
Но это лишь начало жестокого эксперимента. Герои получают шанс на спасение: противоядие достанется тому, кто сумеет доказать искренность и силу своих чувств. Таким образом, яд становится лишь инструментом, а главным испытанием становятся психологическое давление, вскрытие старых обид, манипуляции и борьба за жизнь, где любовь и ненависть переплетаются неразрывно. Фильм превращается в напряженную игру, где роли жертв и палачей постоянно меняются, а финал остается непредсказуемым до последней минуты.
Интересные факты о фильме «Кто-то должен умереть»
Создание фильма сопровождалось необычными творческими решениями и обстоятельствами, которые делают проект еще более любопытным.
Режиссер Евгений Григорьев, имеющий за плечами большой опыт в документалистике (фильмы «Про рок», «Леха online»), позволил съемочному процессу дышать. Многие сцены рождались непосредственно на площадке из чистой импровизации, что придало диалогам и реакциям героев особую жизненную остроту и достоверность.
Чтобы сохранить подлинные эмоции неопределенности и страха, Григорьев не раскрывал актерам, какого героя ждет гибель в финале, до самого конца съемок. Это позволило сохранить напряженную атмосферу и искренность игры на протяжении всего фильма.
«Кто-то должен умереть» — лишь вторая игровая работа режиссера после триллера «Подельники». Интересно, что оба проекта объединяет центральная тема мести, которая исследуется Григорьевым с разных, подчас неожиданных, ракурсов.
В фильме можно заметить визуальные эксперименты: работу с сужением изображения, игрой света и цветовой палитрой, выдержанной в десятках оттенков розового и холодных тонов, что создает особую, тревожную и давящую атмосферу.