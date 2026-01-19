Однако кульминационная развязка ждала зрителей в самом конце. После ареста заговорщиков Бандл приглашают в логово таинственных «Семи циферблатов». Оказывается, это не преступный синдикат, а секретное общество, работающее на благо и безопасность страны. Его лидер — сам Бэттл. Он раскрывает, что отец Бандл был одним из них и погиб на задании. Внимательно наблюдая за смелостью и проницательностью Бандл, Бэттл предлагает ей занять место отца в организации, предупредив о грядущей опасной миссии. Бандл принимает предложение.