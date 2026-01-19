Россияне назвали самого грустного героя русской классики

Абсолютное большинство читателей (95%) признались, что не раз плакали при прочтении книг, а 67% прямо заявили, что им нравится погружаться в грустные истории. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования Литрес, «Ростелекома» и «Читай-города».