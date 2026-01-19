Максим Виторган почтил память Игоря Золотовицкого, который ушел из жизни 14 января 2026 года. Актер признался, что его коллега был уникальным человеком, непохожим на других.
«Последние дни все время думаю об Игоре Золотовицком. Знаю ли я еще одного такого… объединяющего, примиряющего человека? Не уверен. И ведь никто про него не может сказать что-то типа: вот, и нашим, и вашим; на двух стульях; беспринципный-мягкотелый… Потому что, он… больше. Выше. И это как-то очевидно. Смотришь и видишь: он над…» — поделился размышлениями Виторган в своем блоге.
Он также вспомнил, какой совет многим давал Игорь Яковлевич. Артист говорит о том, что с людьми нужно общаться как с родными.
«Это же и есть любовь. В самом божественном смысле этого слова. Есть ли незаменимые люди? В частных случаях — да, конечно. Кто заменит вам маму, например? Глобально, наверное, нет. Но … С его уходом добра в мире стало меньше. Это точно», — заключил актер.
Напомним, Игорь Золотовицкий ушел из жизни 14 января 2026 года. У артиста в 2025-м диагностировали рак желудка. Ему было 64 года. Игоря Яковлевича 17 января похоронили на Троекуровском кладбище.
Ранее Иван Ургант вспомнил о любимом выражении Игоря Золотовицкого на прощании с ним.