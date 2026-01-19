Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер культового фильма ужасов «Лепрекон» умер за несколько часов до дня рождения

Режиссер фильмов «Лепрекон» и «Румпельштильцхен» Марк Джонс умер в 72 года
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

Режиссер Марк Джонс, известный по работе над культовыми фильмами ужасов 1990-х «Лепрекон» и «Румпельштильцхен», умер в возрасте 72 лет. Об этом со ссылкой на друзей постановщика сообщает Variety.

Артист ушел из жизни 16 января после короткой госпитализации. Он не дожил всего несколько часов до своего 73-го дня рождения. В ближайшее время состоится церемония прощания с режиссером.

Самой известной работой Джонса был вышедший в 1993 году «Лепрекон» с Дженнифер Энистон и Уорвиком Дэвисом. История демонического карлика из ирландских легенд, убивающего претендентов на его золото, стала культовой классикой хорроров. Впоследствии на экраны вышли семь сиквелов «Лепрекона».

Кроме того, Джонс снял такие фильмы ужасов, как «Румпельштильцхен» и «Найтмэн». Как сценарист он работал над многими мультсериалами, включая «Розовую пантеру», «Команду А» и «Полицейскую академию».