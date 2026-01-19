Ричмонд
Предполагаемая возлюбленная Кита Урбана отреагировала на слухи о романе

Певица Карли Скотт Коллинз опровергла слухи о романе с экс-мужем Николь Кидман
Карли Скотт Коллинз
Карли Скотт КоллинзИсточник: Legion-Media.ru

Певица Карли Скотт Коллинз опровергла слухи о романе с бывшим мужем актрисы Николь Кидман, Китом Урбаном. Об этом сообщает издание Page Six.

Знаменитость опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) скриншот статьи, в которой сообщалось, что она не только якобы встречается с Китом Урбаном, но и живет вместе с ним. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Однако артистка заявила, что это недостоверная информация.

«Ребята, это абсолютно нелепо и неправда», — написала она.

О расставании звезд стало известно 29 сентября. Издание TMZ сообщило, что актриса и певец живут раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом.

Ранее сообщалось, что друзья Кита Урбана обеспокоены его состоянием после развода с Николь Кидман.