Шведский актер Стеллан Скарсгард раскритиковал Трампа за претензии на Гренландию

Шведский актер Стеллан Скарсгард раскритиковал президента США Дональда Трампа за претензии на территорию Гренландии. Об этом сообщает Independent.
74-летний актер назвал требования Трампа к Дании передать ему Гренландию абсурдными.
«Это маленький человек с манией величия, и он пытается захватить мир. Он внезапно захватил Венесуэлу, и все ради [энергетической компании] Chevron. Он захватит Гренландию в поисках полезных ископаемых. Он преступник», — поделился звезда фильма «Дюна».
Актер «Дюны» имел в виду решение Трампа отстранить президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти до начала переговоров с нефтяным гигантом Chevron о расширении присутствия в Венесуэле.
Ранее оскароносный композитор бойкотировал центр, переименованный в честь Трампа.