Валерий Николаев сыграет главную роль в спектакле «Лавр» Эдуарда Боякова

Для нашумевшего спектакля «Лавр», созданного Эдуардом Бояковым по одноименному роману Евгения Водолазкина, Театр на Малой Ордынке — уже третье место прописки после МХАТа имени Горького и Театра Российской Армии. И вот теперь — на Малой Ордынке, где Эдуард Бояков в октябре прошлого года стал художественным руководителем, легендарный спектакль обретает новые черты. По словам Боякова, в Театре на Малой Ордынке присуща камерность.