Валерий Николаев сыграет главную роль в спектакле «Лавр» Эдуарда Боякова

Спектакль «Лавр» обрел новое дыхание в Театре на Малой Ордынке
Валерий Николаев
Валерий Николаев

22 января в Театре на Малой Ордынке пройдет премьера спектакля «Лавр», заглавную роль в постановке сыграет Валерий Николаев, которого зрители полюбили еще в начале нулевых благодаря сериалу «День рождения Буржуя».

Для нашумевшего спектакля «Лавр», созданного Эдуардом Бояковым по одноименному роману Евгения Водолазкина, Театр на Малой Ордынке — уже третье место прописки после МХАТа имени Горького и Театра Российской Армии. И вот теперь — на Малой Ордынке, где Эдуард Бояков в октябре прошлого года стал художественным руководителем, легендарный спектакль обретает новые черты. По словам Боякова, в Театре на Малой Ордынке присуща камерность.

«На этой сцене мы получаем возможность совместить эпичность полотна с лиричностью высказывания, — говорит режиссер-постановщик. — Большое значение в этом играет актерская индивидуальность Валерия Николаева, который будет играть заглавную роль в премьерном блоке».

По словам Эдуарда Боякова, у Валерия Николаева, который исполняет роль Лавра и Рассказчика, получилось «приблизить текст Водолазкина к зрителю».

«Лавр, особенно в начале спектакля, почти неподвижен. Его пластика ограничена жестами, мимикой, очень лаконичными движениями, — говорит Бояков. — И потому крайне интересно видеть, как человек с хореографическим, танцевальным бэкграундом может великолепно соотносить пластику с текстом».

В этих словах режиссера отсыл к хореографическим талантам актера, которые зритель запомнил еще со времен фильма Владимира Меньшова «Ширли-Мырли», где Николаев виртуозно бьет степ.

Ранее Валерий Николаев вспомнил, как работал со Стивеном Спилбергом и Томом Хэнксом.