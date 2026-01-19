Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Постучись в мою дверь» вышла на публику в «голом» платье в кристаллах

Актриса Ханде Эрчел вышла в свет в полупрозрачном платье в кристаллах

Звезда «Постучись в мою дверь» и актриса Ханде Эрчел продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ханде Эрчел / фото: соцсети
Ханде Эрчел / фото: соцсети

Знаменитость стала гостьей церемонии вручения премии Joy Awards. Для выхода в свет актриса выбрала наряд от бренда Elie Saab. Артистка позировала перед фотографами в полупрозрачном макси-платье со шлейфом, которое было укаршено кристаллами. Образ знаменитости дополнили серьги. Ханде Эрчел уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками, румянами и блеском для губ.

Ранее Ханде Эрчел снялась в золотом платье с разрезом до бедра.