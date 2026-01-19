Звезда «Постучись в мою дверь» вышла на публику в «голом» платье в кристаллах

Знаменитость стала гостьей церемонии вручения премии Joy Awards. Для выхода в свет актриса выбрала наряд от бренда Elie Saab. Артистка позировала перед фотографами в полупрозрачном макси-платье со шлейфом, которое было укаршено кристаллами. Образ знаменитости дополнили серьги. Ханде Эрчел уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками, румянами и блеском для губ.