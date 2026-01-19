Матвей Лыков приобрел популярность после съемок в фильме «Он — дракон». Артист также известен как Август ван дер Хольт — персонаж-антагонист из фильмов о Майоре Громе. Среди последних появлений актера на экране — роль доктора в медицинской драме «Склиф». Матвей Лыков — сын Александра Лыкова.



Ранее стало известно, что князя Болконского в «Войне и мире» сыграет Станислав Бондаренко.