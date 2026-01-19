Сарик Андреасян объявил, что к актерскому составу экранизации романа «Война и мир» присоединился Матвей Лыков. Режиссер показал первые фото 38-летнего актера в образе Анатоля Курагина.
«Офицер, красавец и ловелас!», — отозвался о персонаже Сарик Андреасян.
В предстоящем фильме Лыков сыграет антигероя — блестящего аристократа, щеголя и эгоиста. Его персонаж станет полной противоположностью положительных образов Пьера Безухова и Андрея Болконского.
В классической экранизации Сергея Бондарчука роль Анатоля Курагина исполнил Василий Лановой.
Матвей Лыков приобрел популярность после съемок в фильме «Он — дракон». Артист также известен как Август ван дер Хольт — персонаж-антагонист из фильмов о Майоре Громе. Среди последних появлений актера на экране — роль доктора в медицинской драме «Склиф». Матвей Лыков — сын Александра Лыкова.
Ранее стало известно, что князя Болконского в «Войне и мире» сыграет Станислав Бондаренко.