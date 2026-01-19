Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в бикини

Дочь актрисы Моники Беллуччи Дева снялась в купальнике
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в бикини
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в бикиниИсточник: www_gazeta_ru

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, снялась в купальнике. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

21-летняя знаменитость предстала перед камерой в темно-синем лифе бикини, зеленых спортивных шортах и черных сланцах. Модель дополнила пляжный образ кепкой, анклетом и золотым поясом. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами на лестнице.

Ранее Дева Кассель в корсетном платье дефилировала на показе в Версале.