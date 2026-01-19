Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в бикини

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, снялась в купальнике. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
21-летняя знаменитость предстала перед камерой в темно-синем лифе бикини, зеленых спортивных шортах и черных сланцах. Модель дополнила пляжный образ кепкой, анклетом и золотым поясом. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами на лестнице.
Ранее Дева Кассель в корсетном платье дефилировала на показе в Версале.