Актриса Екатерина Волкова кардинально сменила имидж: «Как тетя Мотя теперь»

Актриса Екатерина Волкова показала себя с новой короткой стрижкой

Актриса Екатерина Волкова кардинально сменила имидж. Звезда решилась на короткую стрижку маллет во французском стиле. Она показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свой новый образ. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Екатерина Волкова / фото: соцсети
Екатерина Волкова / фото: соцсети

«Вы в тренде? Я да», — отшутилась артистка.

Мнения пользователей соцсети разделились: «Вам идет, но до было лучше», «Эта стрижка добавила вам возраст», «Очень круто, минус 10 лет», «Свежесть и молодость. Космос», «Очень стильно», «Мне не понравился образ. Стала проще», «Это же шутка, да?», «Крутое преображение», «Вау, у меня даже мурашки побежали», «Совсем не идет такое вам», «Прям на глазах постарели», «Как тетя Мотя теперь».

Ранее Екатерина Волкова показала себя без макияжа, впечатлив поклонников.