Агата Муцениеце вышла в свет в облегающем платье после третьих родов

Недавно родившая третьего ребенка Агата Муцениеце показала фигуру в облегающем платье спустя полтора месяца после родов. Как сообщает Life.ru, актриса появилась на вечеринке и собрала массу комплиментов. Ей удалось сохранить прекрасные формы и не сильно поправиться за период беременности.
«Может, не худеть? Оставить такую форму? Вообще надоели эти худосочные селедки в ленте. Давайте вводить здоровое тело в моду! Пошла за десертом, мне его уже три раза предложили», — подписала видео в соцсети знаменитость.
Поклонники оценили фигуру своей любимицы, но решили, что она, возможно, просто держит в секрете свой способ оставаться красивой многодетной мамой.
Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце вернулась к спорту после третьих родов