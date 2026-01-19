Агата Муцениеце вышла в свет в облегающем платье после третьих родов

Недавно родившая третьего ребенка Агата Муцениеце показала фигуру в облегающем платье спустя полтора месяца после родов. Как сообщает Life.ru, актриса появилась на вечеринке и собрала массу комплиментов. Ей удалось сохранить прекрасные формы и не сильно поправиться за период беременности.