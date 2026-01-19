Ричмонд
Агата Муцениеце вышла в свет в облегающем платье после третьих родов

Актриса посетила светское мероприятие и опубликовала видео в личном блоге
Агата Муцениеце / фото: соцсети
Агата Муцениеце / фото: соцсети

Недавно родившая третьего ребенка Агата Муцениеце показала фигуру в облегающем платье спустя полтора месяца после родов. Как сообщает Life.ru, актриса появилась на вечеринке и собрала массу комплиментов. Ей удалось сохранить прекрасные формы и не сильно поправиться за период беременности.

«Может, не худеть? Оставить такую форму? Вообще надоели эти худосочные селедки в ленте. Давайте вводить здоровое тело в моду! Пошла за десертом, мне его уже три раза предложили», — подписала видео в соцсети знаменитость.

Поклонники оценили фигуру своей любимицы, но решили, что она, возможно, просто держит в секрете свой способ оставаться красивой многодетной мамой.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце вернулась к спорту после третьих родов