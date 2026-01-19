Эмилия Кларк получила серьезную травму во время съемки пикантной сцены

Эмилия Кларк рассказала о травме, полученной на съемочной площадке своего нового проекта — шпионского триллера «Пони». В интервью актриса рассказала, что одна из смен закончилась для нее повреждением ребра.
По словам знаменитости, причиной стала высокая интенсивность работы над интимными сценами. По сюжету ее героиня, командированная в Москву 1970-х годов, использует соблазнение как инструмент шпионажа для вербовки высокопоставленных сотрудников КГБ.
Эмилия вспомнила, что в течение нескольких часов ей пришлось сниматься в откровенных эпизодах сразу с тремя партнерами.
«У меня было трое мужчин за несколько часов. Мне их приводили, мы притворялись, что занимаемся сексом. В тот день я сломала ребро», — поделилась она деталями процесса.
Коллега Кларк по сериалу, Хейли Лу Ричардсон, подтвердила инцидент, в шутку отметив хрупкость телосложения актрисы: «У нее такое крошечное и чувствительное тело, что она действительно сломала ребро».
