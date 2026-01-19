Ричмонд
Эмилия Кларк получила серьезную травму во время съемки пикантной сцены

Актриса рассказала, что одна из смен закончилась для нее повреждением ребра
Кадр из сериала «Пони»
Кадр из сериала «Пони»

Эмилия Кларк рассказала о травме, полученной на съемочной площадке своего нового проекта — шпионского триллера «Пони». В интервью актриса рассказала, что одна из смен закончилась для нее повреждением ребра.

По словам знаменитости, причиной стала высокая интенсивность работы над интимными сценами. По сюжету ее героиня, командированная в Москву 1970-х годов, использует соблазнение как инструмент шпионажа для вербовки высокопоставленных сотрудников КГБ.

Кадр из сериала «Пони»
Кадр из сериала «Пони»

Эмилия вспомнила, что в течение нескольких часов ей пришлось сниматься в откровенных эпизодах сразу с тремя партнерами.

«У меня было трое мужчин за несколько часов. Мне их приводили, мы притворялись, что занимаемся сексом. В тот день я сломала ребро», — поделилась она деталями процесса.

Коллега Кларк по сериалу, Хейли Лу Ричардсон, подтвердила инцидент, в шутку отметив хрупкость телосложения актрисы: «У нее такое крошечное и чувствительное тело, что она действительно сломала ребро».

Ранее Эмилия Кларк отказалась летать на драконах.