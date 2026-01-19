Звезда «Очень странных дел» вышла в свет в сияющем наряде и в новом имидже

В ноябре звезда пришла на премьеру пятого сезона сериала «Очень странные дела» в Лос-Анджелесе. Она позировала на красной дорожке с 50-летним Дэвидом Харбором. Для выхода на публику актриса предпочла черное кружевное платье с глубоким декольте и перьями. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж.