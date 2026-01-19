Кристина Асмус показала архивное фото в объятиях Гарика Харламова

Актриса Кристина Асмус показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с экс-супругом, комиком Гариком Харламовым, и их дочерью Анастасией. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость приняла участие в тренде и выложила фото, сделанные в 2016 году. На одном из кадров актриса была запечатлена вместе с Гариком Харламовым и дочерью Анастасией. Юморист обнимал артистку и держал на руках их ребенка. Звезды смотрели на дочь и улыбались.
«Мой 2016», — подписала пост Асмус.
Несколько недель назад актриса публично поздравила свою дочь с 12-летием. В честь дня рождения девочки Асмус опубликовала фото из семейного архива. На одном из кадров Анастасия позировала с Гариком Харламовым и псом. Шоумен обнимал свою дочь и собаку. На других фото Анастасия была запечатлена либо одна, либо с мамой.
