Кристина Асмус показала архивное фото в объятиях Гарика Харламова

Несколько недель назад актриса публично поздравила свою дочь с 12-летием. В честь дня рождения девочки Асмус опубликовала фото из семейного архива. На одном из кадров Анастасия позировала с Гариком Харламовым и псом. Шоумен обнимал свою дочь и собаку. На других фото Анастасия была запечатлена либо одна, либо с мамой.