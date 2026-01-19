Ричмонд
Поцелуй Джейсона Момоа и его новой возлюбленной на премьере фильма попал на фото

Папарацци сняли поцелуй Джейсона Момоа и его возлюбленной на премьере фильма

Интимный момент американского актера Джейсона Момоа и его коллеги и возлюбленной Адрии Архоны попал на фото. Кадры публикует Daily Mail.

Джейсон Момоа и Адрия Архона
Джейсон Момоа и Адрия АрхонаИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци сняли 46-летнего артиста и его 33-летнюю избранницу во время объятий и поцелуев на премьере фильма The Wrecking Crew в Нью-Йорке. При этом Момоа предстал перед камерой в розовой футболке, фиолетовом бархатном костюме и коричневых ботинках. Также он распустил волосы и дополнил образ массивным ожерельем и полосатыми подтяжками.

В свою очередь, Архона надела облегающее черное макси-платье с прозрачным верхом и черные лодочки на шпильках, уложила волосы волнами и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

Ранее Джейсон Момоа вышел на красную дорожку в Венеции в розовом костюме и шлепках.