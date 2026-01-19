Поцелуй Джейсона Момоа и его новой возлюбленной на премьере фильма попал на фото

Папарацци сняли 46-летнего артиста и его 33-летнюю избранницу во время объятий и поцелуев на премьере фильма The Wrecking Crew в Нью-Йорке. При этом Момоа предстал перед камерой в розовой футболке, фиолетовом бархатном костюме и коричневых ботинках. Также он распустил волосы и дополнил образ массивным ожерельем и полосатыми подтяжками.