Внешность 65-летнего Шона Пенна раскритиковали на новых фото с молодой возлюбленной

65-летний актер попал в объектив уличных фотографов вместе с 30-летней возлюбленной Валерией Ников во время свидания в Санта-Монике, Калифорния. Пенн предстал перед камерами в белой рубашке и темно-синем костюме, который состоял из распахнутого пиджака и брюк. В то же время его избранницу запечатлели в черном пальто, лонгсливе, спортивных брюках и кроссовках.