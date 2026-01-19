Ричмонд
Внешность 65-летнего Шона Пенна раскритиковали на новых фото с молодой возлюбленной

Актер попал в объектив уличных фотографов вместе с 30-летней возлюбленной

Пользователи сети раскритиковали американского актера, кинорежиссера, сценариста и продюсера Шона Пенна из-за внешности на новых фото папарацци. Фотографии знаменитость появились на Daily Mail.

Шон Пенн и Валерия Ников
Шон Пенн и Валерия НиковИсточник: Legion-Media

65-летний актер попал в объектив уличных фотографов вместе с 30-летней возлюбленной Валерией Ников во время свидания в Санта-Монике, Калифорния. Пенн предстал перед камерами в белой рубашке и темно-синем костюме, который состоял из распахнутого пиджака и брюк. В то же время его избранницу запечатлели в черном пальто, лонгсливе, спортивных брюках и кроссовках.

Шон Пенн и Валерия Ников
Шон Пенн и Валерия НиковИсточник: Legion-Media

Читатели издания возмутились внешним видом звезды фильма «Битва за битвой» и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Он просто посмешище», «Он начинает походить на Эйнштейна, но на этом сходство заканчивается», «Лицо грязного старика», «Странно выглядящий маленький тролль», «Этот парень выглядит как будто ему 100 лет. Что случилось?» — высказывались они.

Ранее Шон Пенн снялся в украинском фильме про животных за один доллар.