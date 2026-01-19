Ричмонд
Памела Андерсон заявила, что не соглашалась на съемки сериала «Пэм и Томми»

Голливудская звезда хотела бы услышать извинения от режиссера Сета Рогена
Памела Андерсон
Памела АндерсонИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Памела Андерсон не давала согласия на съемки сериала «Пэм и Томми», который рассказывает о ее отношениях с бывшим мужем Томми Ли, пишет «360».

Звезда рассказал, что режиссер Сет Роген не обсуждал с ней съемки, а также другие детали.

«Он сделал сериал, даже не поговорив со мной. Хочется верить, что он со временем выйдет на связь и извинится», — сказала Андерсон.

Актриса сказала, что не обращалась из-за этого в суд и надеется, что Рогена настигнет карма.

«Самые темные и болезненные секреты не должны становиться объектом для телесериала. Меня это немного разозлило», — добавила Андерсон.

Ранее Памела Андерсон без макияжа снялась для журнала.