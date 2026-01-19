Ричмонд
Звезда «Большой перемены» назвала глупостью слухи об угрозе отравлением от коллеги

Актриса Гвоздикова опровергла, что Кузьменков угрожал ее отравить
Наталья Гвоздикова
Наталья ГвоздиковаИсточник: Legion-Media.ru

Народная артистка России Наталья Гвоздикова в беседе с изданием «Абзац», что ее коллега по фильму «Большая перемена» Юрий Кузьменков угрожал ее отравить.

Знаменитость назвала глупостью слух, что Кузьменков хотел ее отравить из-за неразделенной любви. Она объяснила, что это была шутка. Актриса также опровергла, что между ними были романтические чувства.

«Мы с Юрой Кузьменковым снимались трижды. В первых двух фильмах мои героини ему отказывали. Он тогда пошутил (про отравление). А в третьей наши персонажи уже не имели друг к другу подобного отношения», — поделилась артистка.

Звезда снималась в таких проектах, как «Ох уж эта Настя!», «Калина красная», «Барышня-крестьянка», «Печки-лавочки», «Дума о Ковпаке: Набат», «Рожденная революцией».

Ранее Наталья Гвоздикова пожаловалась на пенсию в 32 тыс. рублей.