«Чебурашка 2» третий раз возглавил кинопрокат в России за выходные

На втором месте — американский триллер «Горничная», собравший 167,5 млн рублей за выходные. Главный герой — девушка Милли, мечтающая начать жизнь с чистого листа. Так, она устраивается на работу горничной в особняке семьи Винчестер. Однако она начинает замечать нечто зловещее в этом доме, и чем ближе героиня подбирается к разгадке, тем скорее она понимает, что ее собственные тайны тоже не останутся в тени. Роли в фильме исполнили Сидни Суини, Аманда Сайфред, Брэндон Скленар, Микеле Морроне, Меган Фергюсон, Эллен Тамаки, Индиана Эль, Алайна Сердженер, Арабелла Оливия Кларк и другие.