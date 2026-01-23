Фильм «Красавица» — это грядущая драма о тихом, но невероятном подвиге в блокадном Ленинграде, где сотрудники зоосада ценой неимоверных усилий спасали животных, оказавшихся в центре военного ада. Картина режиссера Антона Богданова станет не только исторической реконструкцией, но и глубоко личной историей о человечности в бесчеловечных условиях. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Красавица» и других известных подробностях проекта.
Когда выйдет фильм «Красавица»
Официальная премьера фильма «Красавица» запланирована на 19 февраля 2026 года.
Кто снимается в фильме «Красавица»
В основу актерского ансамбля легло сочетание ярких современных звезд и признанных мэтров российского кино.
В главных ролях: Слава Копейкин (военный моряк Николай Светлов) и Юлия Пересильд (сотрудница зоосада Евдокия Дашина, непосредственно спасавшая бегемотиху).
В ключевых ролях: Стася Милославская (молодая сотрудница зоопарка) и Виктор Сухоруков (ветеринар).
В актерский состав также вошли: Иван Добронравов, Борис Щербаков и Светлана Немоляева.
Голос «Красавицы»: знаменитую бегемотиху на экране озвучила неподражаемая Мария Аронова.
О чем будет фильм «Красавица»
Действие фильма разворачивается в декабре 1941 года в осажденном Ленинграде. Это история не о фронтовом, а о гражданском подвиге. Сотрудники зоосада, сами находясь на грани жизни и смерти от голода и холода, под постоянными бомбежками и артобстрелами, делают невозможное, чтобы спасти вверенных им животных. Центральной линией сюжета становится спасение бегемотихи по кличке Красавица, которая без помощи людей неминуемо погибла бы.
Это фильм о выборе, о том, что даже в кромешном аду войны можно и нужно оставаться человеком. Как отмечает режиссер Антон Богданов, для которого эта картина — еще и личная дань памяти погибшему на Невском пятачке деду, «Красавица» — это рассказ о тихом подвиге тружеников тыла, которые каждый день совершали свое, негромкое, но героическое дело.
Интересные факты о фильме «Красавица»
Собрали для вас несколько интересных фактов о картине, без которых не обходится ни один съемочный процесс.
Сценарий написан Дмитрием Пинчуковым на основе реальных событий. Консультантами выступили Ленинградский зоопарк, Музей обороны и блокады Ленинграда.
Во время работы над фильмом съемочная группа спасла тигрицу Маруську, которую волонтеры нашли в тяжелейшем состоянии. После лечения она получила роль в картине и теперь обитает в достойных условиях.
В одном из эпизодов дверь медвежатника неожиданно открылась, и крупный медведь оказался прямо за спиной актрисы Стаси Милославской. Испуг на лице Славы Копейкина в кадре был абсолютно неподдельным, хотя животное и находилось за надежной решеткой.
Ленинградский зоопарк до сих пор носит это название в честь подвига своих сотрудников в годы блокады.
Производство картины, требующее сложных декораций, работы с животными и компьютерной графики, оценивается в 450 млн рублей.