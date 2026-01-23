Это фильм о выборе, о том, что даже в кромешном аду войны можно и нужно оставаться человеком. Как отмечает режиссер Антон Богданов, для которого эта картина — еще и личная дань памяти погибшему на Невском пятачке деду, «Красавица» — это рассказ о тихом подвиге тружеников тыла, которые каждый день совершали свое, негромкое, но героическое дело.