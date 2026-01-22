Главной драмой стала ссора Тарковского с Георгием Рербергом, оператором «Зеркала». Их творческие разногласия усугубились после порчи отснятого в 1977 году материала. Тарковский обвинил в этом Рерберга, уволил его и остановил производство. До сих пор нет единого мнения, была ли это случайная техническая ошибка, саботаж или намеренные действия.

Братья Стругацкие многократно переписывали сценарий по требованию Тарковского, который искал нужную тональность, уходя от живописности к большей аскетичности и философичности. Персонажи и сюжетные ходы менялись даже в ходе съемок.

Многие участники съемок впоследствии тяжело болели и умерли от рака (Тарковский, его жена Лариса, актер Анатолий Солоницын). Популярна версия, что это связано с отравленной химическими отходами средой на локациях в Эстонии, где соседний целлюлозно-бумажный комбинат сбрасывал отходы в реку. Белая пена, плывущая по воде в кадре, — не спецэффект, а следствие этого загрязнения.