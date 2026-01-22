Фильм «Сталкер» — философская притча, основанная на повести Стругацких «Пикник на обочине». Трое мужчин — проводник (Сталкер), Писатель и Профессор — отправляются в запретную Зону, где, по слухам, существует Комната, исполняющая самые сокровенные желания. Однако путь туда полон испытаний, а истинная природа желаний оказывается главной загадкой. В статье рассказываем о том, как снимали фильм «Сталкер»: о съемочном процессе, легендах, окутавших этот фильм и непростых взаимоотношениях на площадке.
Особенности съемочного процесса
Съемки «Сталкера» отличались не только творческими поисками, но и уникальными техническими решениями, которые во многом определили визуальный язык картины. Работа на площадке была крайне требовательной к деталям.
Работа с естественным светом и полутьмой
Оператор Георгий Рерберг в натурных сценах практически отказался от искусственного освещения. Он снимал в короткий период после захода солнца, когда небо еще светится, используя большие черные шторы для ограничения света. Это помогло создать «сталкерскую» полутьму, а съемка велась на пределе светочувствительности пленки с полностью открытой диафрагмой (f/1.4), что невероятно усложняло работу ассистента по фокусу.
Строительство рельсовых путей для камеры
Для плавного и гипнотического движения камеры механики, включая Сергея Бессмертного, строили настоящие железнодорожные пути с поворотами прямо на локациях. Особенно сложной была сцена в водном канале, где рельсы проложили по обе стороны от лежащего в воде Кайдановского, а тележка с камерой двигалась прямо над актером.
Использование зеркал и оптических иллюзий
Тарковский и Рерберг экспериментировали с пространством. Например, был снят сложный кадр на плотине: на рельсах лежало зеркало с композицией из мха, имитирующей вид с высоты. Камера, двигаясь над ним, должна была создавать иллюзию погружения в воду и выныривания в реальный пейзаж. Хотя в финальный монтаж этот эффект вошел в урезанном виде.
Создание заброшенной эстетики без следов человека
Для съемок первой сцены подхода к Зоне всю группу предупредили: по траве, которая попадала в кадр, ходить категорически запрещено. Художники не добавляли ничего лишнего к локациям в Эстонии — потрескавшийся бетон, ржавчина, битое стекло и масляные пятна заброшенной электростанции на реке Ягала сами по себе создавали нужную атмосферу запустения.
Импровизация со спецэффектами
Для сцены, где с Писателя должна была стекать вода, под его пальто спрятали систему резиновых трубок. А для имитации крови в эпизоде драки использовали не бутафорский состав, а клюквенное варенье, которое больше понравилось Тарковскому.
Когда проходили съемки фильма «Сталкер»
Работа над фильмом растянулась на несколько этапов. Первые натурные съемки начались в мае 1977 года в Эстонии. Однако после технической катастрофы с отснятым материалом (пленка была испорчена при проявке) процесс встал. Съемки пришлось начинать заново весной 1978 года, с новым оператором — Александром Княжинским. Павильонные работы на «Мосфильме» велись в перерывах между натурными выездами и после них. Таким образом, активный съемочный период занял около двух лет.
Бюджет съемок фильма «Сталкер»
Точные цифры бюджета «Сталкера» сложно установить, но известно, что он был значительным для советского кинематографа того времени. После того как первый отснятый материал был признан непригодным, Тарковскому удалось убедить Госкино выделить дополнительные средства на пересъемки.
Дорогостоящими были работы в павильонах «Мосфильма», где строили масштабные декорации с системой гидравлики для заполнения их водой, а также использование импортной техники, например, английского вариообъектива Cooke Varotal, который стоил как легковой автомобиль.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Создание «Сталкера» сопровождалось чередой творческих, технических и человеческих кризисов.
Главной драмой стала ссора Тарковского с Георгием Рербергом, оператором «Зеркала». Их творческие разногласия усугубились после порчи отснятого в 1977 году материала. Тарковский обвинил в этом Рерберга, уволил его и остановил производство. До сих пор нет единого мнения, была ли это случайная техническая ошибка, саботаж или намеренные действия.
Братья Стругацкие многократно переписывали сценарий по требованию Тарковского, который искал нужную тональность, уходя от живописности к большей аскетичности и философичности. Персонажи и сюжетные ходы менялись даже в ходе съемок.
Многие участники съемок впоследствии тяжело болели и умерли от рака (Тарковский, его жена Лариса, актер Анатолий Солоницын). Популярна версия, что это связано с отравленной химическими отходами средой на локациях в Эстонии, где соседний целлюлозно-бумажный комбинат сбрасывал отходы в реку. Белая пена, плывущая по воде в кадре, — не спецэффект, а следствие этого загрязнения.
Режиссер работал на пределе возможностей команды, снимая сцены по много дублей, выжимая из актеров все силы. Алиса Фрейндлих впадала в истерику после сложных сцен, а Александр Кайдановский клялся больше не работать с Тарковским.
Кто сыграл в фильме «Сталкер»
Актерский ансамбль фильма составили яркие индивидуальности, многие из которых были постоянными соратниками Тарковского.
Александр Кайдановский — исполнитель главной роли Сталкера. После этой работы его назвали самым загадочным актером советского кино. Роль стала для него вершиной.
Анатолий Солоницын — Писатель. Актер, который снялся в пяти фильмах режиссера.
Николай Гринько — Профессор. Еще один частый актер Тарковского, обладатель уникального тембра голоса и сдержанной манеры игры.
Алиса Фрейндлих — жена Сталкера. Ее исполнение монолога и сцены истерики считается одной из самых сильных в картине. По легенде, на эту роль ее пригласил именно Рерберг, а не Тарковский.
Наталия Абрамова — дочь Сталкера Мартышка. Для роли девочке выбрили часть волос, чтобы увеличить лоб и добиться портретного сходства с Кайдановским.
Интересные факты о фильме «Сталкер»
Загадочная аура фильма породила множество легенд и любопытных деталей.
На касках полицейских в одном из эпизодов, а также на пачке сигарет у жены Сталкера можно разглядеть стилизованные буквы «АТ» — инициалы Андрея Тарковского.
Форма тех самых полицейских была намеренно сделана условной, без конкретных национальных признаков, чтобы подчеркнуть вневременной и внегеографический характер истории.
По воспоминаниям механика Сергея Бессмертного, Тарковский как-то признался, что любит вестерны и хотел бы снять что-то подобное. Возможно, отголоском этого стали отдельные композиционные решения в фильме.
Из всего материала, отснятого в первый период (1977 год), в финальный монтаж вошли лишь два кадра: вид на реку с красноватой пеной и один из сложных кадров с зеркалом.
«Сталкер» не стал блокбастером в советском прокате, но оказал огромное влияние на мировое кино, видеоигры (серия S.T.A.L.K.E.R.) и культуру в целом, превратившись в эталон философской научной фантастики.