Суд взыскал очередной штраф с актрисы Трояновой

Как следует из материалов дела, в октябре 2024 года суд привлек Троянову к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ за несоблюдение порядка деятельности иноагента. Артистка не оплатила штраф в установленный срок, после чего суд выдал исполнительный лист, на основании которого приставы возбудили исполнительное производство.