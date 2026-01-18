Суд взыскал очередной штраф с актрисы Трояновой

С актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) взыскали штраф в размере 40 тыс. рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом свидетельствуют судебные документы и материалы службы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из материалов дела, в октябре 2024 года суд привлек Троянову к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ за несоблюдение порядка деятельности иноагента. Артистка не оплатила штраф в установленный срок, после чего суд выдал исполнительный лист, на основании которого приставы возбудили исполнительное производство.
На данный момент задолженность по самому штрафу погашена. Вместе с тем актрисе предстоит оплатить исполнительский сбор в размере 1144 рублей.
Троянову внесли в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. В ноябре 2025 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Суд признал актрису виновной в призывах к терроризму, разжигании ненависти, а также уклонении от исполнения обязанностей иноагента.